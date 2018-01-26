"قوات سوريا الديمقراطية" تؤكد مقتل 59 مدنيا وإصابة 134 آخرين منذ بدء عملية عفرين

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل 43 مقاتلا من بين صفوفها، وسقوط 308 من القوات التركية، بالإضافة إلى 59 مدنيا، وعدد من الجرحى منذ بدء عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا، حتى الآن.