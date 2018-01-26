قال رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري في فيينا بشار الجعفري خلال مؤتمر صحفي: "أجرينا مباحثات بناءة قدر الإمكان مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لا سيما إننا على أعتاب مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

© REUTERS/ Denis Balibouse الجعفري: وفد الحكومة السورية سيحضر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي

وبحسب وكالة " سانا "، قال الجعفري: "هدف سوتشي هو الحوار بين السوريين دون تدخل خارجي ويشارك بمؤتمر الحوار الوطني نحو 1600 شخص".

وأضاف الجعفري: "اغتنمنا اللقاء للإجابة عن العديد من التساؤلات وخاصة ما يتعلق بمؤتمر سوتشي لافتا إلى أن نتائج المؤتمر ستكون محصلة الحوار بين السوريين أنفسهم فيه".

وأوضح الجعفري أنه ليس من الصدفة أن يتزامن انعقاد اجتماع فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود لما يسمى ورقة غير رسمية لما يسمى إحياء العملية السياسية في سورية من دول شاركت في سفك الدم السوري.

وتساءل الجعفري: "كيف يمكن لفرنسا وبريطانيا اللتين تتبعان السياسة الأمريكية كأعمى يقود أعمى أن تفصلا حلا سياسيا للأزمة في سورية.. وكيف يمكن للسعودية هذا البلد الجاهلي أن تضع دستورا متقدما لسورية".

وتابع الجعفري: "الولايات المتحدة أوجدت تنظيم "داعش" الإرهابي وما زالت تقاتل على الأرض من أجله فكيف لها أن تتحدث عن حل سياسي للأزمة في سورية".

وكان الوفد عقد، أمس، اجتماعا مع دي ميستورا في فيينا في مستهل الجولة الجديدة من الحوار السوري السوري التي دعا إليها المبعوث الأممي، الأسبوع الماضي، في إطار العملية السياسية في جنيف، كما عقد اجتماعين منفصلين مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية سيرغي فرشينين ومع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف.