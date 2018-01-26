المحكمة الجنائية الدولية تطلب القبض على ضابط ليبي

أدانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعمال العنف الأخيرة في ليبيا، ممثلة في التفجير المزدوج الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان في بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

© AP Photo/ Seth Wenig الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي

وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على آمر المحاور بقوات الصاعقة الرائد محمود الورفلي، وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب صحيفة الوسط الليبية.

وقالت بنسودا، في بيان صادر عنها اليوم: "أكرر دعوتي إلى جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعم ليبيا في تيسير القبض على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة".

وقالت بنسودا: "ساورني بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بأن مجهولين فجروا سيارتين مفخختين خارج مسجد بيعة الرضوان في حي السلماني في بنغازي بليبيا مساء يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2018، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين".

وأضافت أنها شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نُشرت في 24 يناير 2018.

ويزعم أنها تُظهر الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي يعدم 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان، في ما يبدو أنه يشكل انتقاما من التفجيرات الجبانة التي وقعت في 23 يناير 2018، حسب الوسط الليبية.