المسألة الرئيسية لمؤتمر سوتشي تتمثل بتشكيل لجنة دستورية

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI الجعفري: هدف سوتشي هو الحوار بين السوريين دون تدخل خارجي

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": " كل شيء جاهز. المسألة الأساسية تكمن في من وكيف سيختار اللجنة الدستورية. هذا هو الأساس. ليس من الواضح الآن، إن كان سيتم تشكيلها بالكامل في المؤتمر، أو سيتم فقط تحضير قائمة المرشحين، الذين سيتم اختيار أحد منهم لهذه اللجنة في المستقبل".

يتبع…