مجلس النواب الليبي يناقش التعديل الدستوري وقانون الاستفتاء

أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق شرقي البلاد، اليوم الجمعة، أن المجلس سيعقد جلسته القادمة من أجل مناقشة التعديل الدستوري وقانون الاستفتاء، بالإضافة إلى أداء اليمين القانونية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد محمد الشكري.

بنغازي — سبوتنيك . وجاء في بيان مجلس النواب الليبي ــ حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه ــ أن "مجلس النواب يدعو، اليوم الجمعة، كافة أعضائه إلى حضور جلسات الانعقاد بمقر المجلس في مدينة طبرق المقررة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة 3 بنود رئيسية وهامة".

وذكر البيان: "على الأعضاء ضرورة الحضور لجلسات المجلس المزمع انعقادها الإثنين والثلاثاء المقبلين، بمقر المجلس بمدينة طبرق"، مشيراً إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن النظر في تعديل الإعلان الدستوري ومناقشة قانون الاستفتاء، وأداء اليمن القانونية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من قبل المجلس".