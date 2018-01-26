هكذا جاء رد وزير إماراتي على سؤال حول التصعيد العسكري مع قطر

ووجهت مذيعة المحطة سؤالا للوزير الإماراتي على عن احتمالية لجوء الإمارات لمواجهة عسكرية مع قطر. وقالت إن "إيران تتدخل في أزمة خطيرة في الخليج وهي الأزمة مع قطر ضد الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، هل يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى مواجهة عسكرية؟".

وقال قرقاش ردا على السؤال، إن هذا الأمر غير ممكن، نافيا بشكل قاطع نية الإمارات تحويل الخلاف مع قطر إلى مواجهة عسكرية. وقال "لا. بالتأكيد لا. أنا متأكد من ذلك". وأضاف "هناك بعض الأمور أريد أن أقولها هنا، وأعتقد أن علي أكبر ولايتي خرج وقال إننا قد أنقذنا النظام القطري، وبوضوح يمكننا أن نرى هنا حدوث تقارب في العلاقات الإيرانية القطرية، وأعتقد أننا عازمون جدا وقد قلنا بوضوح بعد محاولة التحرش ببعض الطائرات المدنية فوق الأجواء القطرية في شمال قطر، إن هذا ليس ما نسعى إليه، نحن ذاهبون للتحرك بشكل قانوني ضد التدخل بالملاحة الدولية، وسوف نحاول الحصول على مناطق تدريبنا بعيدا عن الأجواء القطرية نحو الأجواء السعودية لتجنب ذلك".

وفي سؤال حول ما إذا كانت حكومة الإمارات قد حذرت الجيش الإماراتي بعدم تصعيد هذه الأزمة، قال: "لا الجيش الإماراتي جزء من الحكومة، أعتقد أن الحكومة لا تحذر الجيش الإماراتي. كل شيء سوف يخرج وسوف يكون واضحا جدا، وطالما أن الأزمة مع قطر تثير القلق، فنحن نتوقع تغييرا في السلوك، وأعتقد أنه بمجرد حدوث تغيير في السلوك مع الدوحة حينها يمكننا أن نعيد الاتصال مرة أخرى، ولكن الآن أعتقد أن قطر في وضع صعب".