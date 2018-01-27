أردوغان: قضينا على 394 إرهابيا خلال 8 أيام من عملية "غصن الزيتون"

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 394 "إرهابيا"، ومقتل 16 من القوات التركية والقوات المتحالفة معها، خلال 8 أيام

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردوغان اليوم السبت خلال حفل افتتاح نفق للمواصلات في مدينة أسطنبول "خلال 8 أيام من عملية غصن الزيتون قضينا على 394 إرهابيا، وفقدنا 16 عنصرا بينهم مقاتلين من الجيش السوري الحر".

وأضاف أردوغان " سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الإرهاب في عفرين والحفاظ على أمننا القومي وإذا لم يدعمنا حلفاؤنا سنقوم بذلك وحدنا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن قواته ستطهر مدينة منبج السورية بعد عفرين.

وتابع أردوغان "سنواصل المعارك لحين القضاء على كل الإرهابيين حتى الحدود مع العراق".

وذكر الرئيس التركي، بحسب وكالة "الأناضول"، أن "القذائف الصاروخية التي أُطلقت من سوريا أصابت أحد مساجدنا التاريخية، وتسببت باستشهاد اثنين من أشقائنا خلال الصلاة، فهل يرى الغرب هذا الأمر؟ لدينا العديد من المصابين، هل يرى الغرب ذلك؟ كلا".

وأكد الرئيس التركي "سنواصل عملياتنا في سوريا حتى القضاء على آخر إرهابي وحتى تصبح المنطقة آمنة لأصحابها الأصليين".