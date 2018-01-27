الصين تفوز باستثمار عملاق لتكرير النفط التصديري جنوب العراق

أحالت وزارة النفط العراقية مشروع مصفى الفاو العملاق جنوب البلاد لشركتي "باور جاينة" و"نركو" الصينيتين، كما تعتزم دعوة شركة استثمارية للمساهمة في تنفيذ مشروعات من بينها مصفى الأنبار بطاقة 150 ألف برميل يوميا.

© AFP 2018/ BEN STANSALL العراق يوقع 5 اتفاقيات مع الصين

القاهرة — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان اليوم السبت، إن الوزارة "أحالت مشروع مصفى الفاو لشركتي "باور جاينة"، و"نركو" الصينيتين، موضحا أن "طاقة المصفى تبلغ 300 ألف برميل، وهو من المشاريع الاستثمارية التصديرية العملاقة بمحافظة البصرة جنوب البلاد"، لافتا إلى أن ذلك "يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية للنهوض بقطاعات التصفية".

وأضاف جهاد أن "المشروع يتضمن مجمعا متكاملا للبتروكيميائيات، ومنشآت أخرى تشيّد بالقرب من المنفذ التصديري في الفاو"، متابعا بأن "الوزارة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية من خلال إقامة مشاريع استثمارية في قطاع التصفية والتحول التدريجي إلى بلد مصدر لها".

وكشف البيان عن أن "الوزارة بصدد الإعلان، قريبا، عن دعوة الشركات الاستثمارية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى الأنبار، بطاقة 150 ألف برميل باليوم، ومصفى القيارة بطاقة 100 ألف برميل باليوم، فضلا عن مصفى ذي قار بطاقة 150 ألف برميل باليوم، فضلا عن مشاريع أخرى ستعلن عنها لاحقا".

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أن "شركة تسويق النفط "سومو" صدّرت نحو 100 مليون برميل نفط، بقيمة نقدية تقترب من 7 مليارات دولار، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي".

ويصدر العراق النفط الخام من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات من حقول كركوك شمال البلاد، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا.