تدمير أربع مضافات لـ"داعش" بعملية عسكرية في ديالى

صرح قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم السبت، عن تدمير أربع مضافات لتنظيم "داعش" وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة في العملية العسكرية التي جرت في حوضين شمال شرقي ديالى.

وقال العزاوي في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية المشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي دمرت أربع مضافات لتنظيم "داعش" وفجرت عبوة ناسفة تحت السيطرة في العملية العسكرية التي جرت في حوضي سنسل (45 كم شمال شرق ب‍عقوبة)، والمخيسة (25 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف العزاوي، إن "العملية والتي جرت بإسناد من قبل طيران الجيش حققت أهدافها المرسومة لها من قبل القيادة العسكرية لإنهاء أي مخاطر لخلايا "داعش".

وتضم ديالى منطقة ذات طبيعة جغرافية وعرة، أتاحت لعناصر تنظيم "داعش" التوغل واتخاذ ملاذات فيها، وعلى رأسها جزء من جبال حمرين الممتدة حتى قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" في عرض عسكري بعنوان "يوم النصر"، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.