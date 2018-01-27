ممثلة مصرية تكشف تفاصيل زيارتها "السرية" لمبارك (فيديو)

وأضافت خلال مقابلة على قناة "أون إي" المحلية، مساء الجمعة، إنها كانت في حيرةٍ من أمرها إبان وقوع ثورة 25 يناير، قائلة: "ما كنت عارفة أحدد موقفي، وما بقتش عارفة الدنيا رايحة فين".

وتابعت أنها كانت تود زيارته شخصيًا لتسأله عن أشياء كثيرة محيرة، وحين زارته برفقة زوجها سألته عن السبب وراء عدم هروبه وأسرته خارج مصر بعد ثورة 25 يناير، فكان رد الرئيس الأسبق: "يرضيكي يقولوا على من حكم مصر 30 سنة حرامي؟ أنا لم أسرق ولم أقتل حتى أهرب".

وأضافت: "سألت مبارك عن الـ70 مليار دولار التي قام بتهريبها للخارج في البنوك السويسرية، فرد عليه بخفة ظل ساخرا: "70 مليارا؟ طيب يبقوا يعملوا حسابي مش أنا مواطن برضه".

وأشارت إلى أنه قال لها كذلك: "تمسكوا بقيادتكم" لتؤكد أنه "لا عايز سلطة ولا جاه ولا عايز يرجع تاني رئيس".