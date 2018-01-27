مدير الشؤون السياسية في الخارجية اللبنانية يمثل لبنان بمؤتمر سوتشي

أعلن لبنان، اليوم السبت، أن مسؤول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية سيمثل البلاد في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد نهاية الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية. وقالت ممثلة عن الوزارة، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة لمؤتمر سوتشي، سيمثل الوزير بالمؤتمر مدير الشؤون السياسية بالوزارة، غادي خوري".