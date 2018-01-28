الحكومة السعودية تعمل على وضع إطار لخصخصة الاقتصاد وتواصل محاربة الفساد

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأحد، أن بلاده ماضية في مكافحة الفساد المالي، وأنها لن تتسامح مع "المفسدين"؛ مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن حكومة المملكة تعمل من أجل تحقيق "استدامة" النمو في الاقتصاد الوطني.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الوزير السعودي، الذي كان يتحدث خلال ندوة على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا (دافوس فوروم)، وفقاً لقناة "الإخبارية" "ليس لدينا تسامح مع الفساد، الذي يهدر الأموال العامة، ونريد ضمانة استدامة نمو الاقتصاد".

ولفت الجدعان إلى أن الحكومة السعودية تعمل على وضع إطار لخصخصة الاقتصاد، وذلك من خلال تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020"، "الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار (أمريكي)، على مدى السنوات القليلة القادمة".

© AP Photo/ Francois Mori هذا رأي الوليد بن طلال في الحملة على الفساد في السعودية

من جهة ثانية، أشاد الوزير السعودي بقرار الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح للمرأة السعودية بقيادة المركبات، بدءاً من الصيف المقبل؛ مبيناً أن هذا القرار "له أثر كبير على التمويل الطويل الأجل"، على حد تعبيره.

كان العضو في الجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي اللواء متقاعد أنور عشقي أكد، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" أمس السبت، أن "الحملة" على الفساد في المملكة مستمرة من أعلى إلى أسفل، ولا أستبعد استدعاء شخصيات، للتحقيق حتى يتم القضاء على الفساد".

جدير بالذكر أن السعودية تشارك في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي بوفد حكومي كبير يرأسه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، الذي كان ضمن المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون —الرياض" بشبهة الفساد، وتمت تبرئته وعاد إلى الحكومة.

ويشارك في الوفد، كل من، سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير الخارجية عادل الجبير؛ ووزراء النقل، والاتصالات، والاقتصاد والتخطيط، بإضافة إلى محافظي البنك المركزي، وهيئة الاستثمار، وعدد من رجال الأعمال.

وفي تصريحات متلفزة، قال الفالح، "المملكة دولة محورية، ولو تسأل صانعي القرار والمؤثرين عن أهم خمس دول تشغل بالهم من ناحية إيجابية كالدول المؤثرة، لكانت المملكة وأنا أجزم في غالبية هؤلاء المؤثرين، سواء كانوا رجال أعمال، أو من حكومات، أو منظمات دولية؛ فستكون المملكة من ضمن هذه الخمس دول."