صحيفة: أفضل جامعة في دولة عربية تحصل على تصنيف عالمي "صادم"

نشر موقع متخصص في تقييم وتصنيف مستوى الجامعات الجامعات في العالم، قائمة يناير/كانون الثاني 2018.

وبحسب التصنيف الصادر عن موقع (RANKING WEB OFUNIVERSITIES) حافظت الولايات المتحدة الأمريكية، كعادتها على صدارة الترتيب، حيث حلت جامعة هارفادر في المرتبة الأولى، ثم جامعة ستانفورد، ثم معهد ماساشوتس، ورابعا جامعة بيركلي، فجامعة واشنطن في المرتبة الخامسة، ثم جامعة ميتشغن، وبعدها جامعة اوكسفورد البريطانية، وتغيبت الجامعات الفرنسية من ترتيب أفضل 100 جامعة، وحازت جامعة سنغافورة على مراتب متقدمة وسويسرا وكندا.

وهيمنت الجامعات المصرية على المؤسسات التعليمية لشمال إفريقيا، حيث تصدرت جامعة القاهرة المركز الأول على منطقة شمال أفريقيا والـ764 عالميا، وجامعة الإسكندرية ثانيا في المرتبة 1204 عالميا، ثم جامعة المنصورة، وعين شمس، وتليها أسيوط، ثم بنها، فالزقازيق.

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية إن أفضل جامعة جزائرية حلّت في المرتبة 2250 عالميا، وفي المرتبة 13 في منطقة شمال إفريقيا".

© AFP 2018/ LOUAI BESHARA منح دراسية للطلبة السوريين في الجامعات المصرية

ووذكرت الصحيفة في تقريرها: "تفوقت جامعة القاضي عياض بمراكش على جميع المؤسسات التعليمية الجزائرية، وجاءت في المرتبة التاسعة في شمال إفريقيا، و1922 عالميا، لتأتي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 2250 عالميا، ثم جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس في المرتبة 2370، وبعدها جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1- في المرتبة "2469.

وتقول الصحيفة إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطعن في التصنيفات العالمية للجامعات، وينفي وزير القطاع الطاهر حجار أن تكون الجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب العالمي، متهما الهيئات التي تقوم بالتصنيف بأن لها أغراضا تجارية وأخرى سياسية.

وفي المنطقة العربية بحسب الترتيب، جاءت ثلاثة جامعات سعودية في الصدارة، وهي جامعة الملك سعود، ثم جامعة الملك عبد العزيز، فجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.