مقتل وإصابة 29 من "أنصار الله" بتقدم جديد لقوات هادي في تعز جنوب غرب اليمن

واصلت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، التقدم في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، على حساب مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك. وقال اللواء 22 ميكا التابع للجيش اليمني في بيان، إن "قواته سيطرت اليوم الأحد، على تبة الجعشاء شرق مدينة تعز، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل 12 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة 17 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "مواجهات تدور في تبتي المقرمي والسلال، وأن فرق نزع الألغام تقوم بنزعها من مناطق الزنوج وحذران تمهيداً للتقدم نحو مفرق شرعب في الجهة الغربية من المدينة".مضيفاً أن "طيران التحالف أعطب دبابتين للحوثيين ومدفع هاوزر وآلية محملة بالذخيرة ومخزن أسلحة شمال وغرب مدينة تعز.