"مجلس عفرين": الإدارة الذاتية لن تحضر "سوتشي" لعدة أسباب أولها الحرب التركية ضدنا

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ"الإدارة الذاتية الديمقراطية" لمقاطعة عفرين السورية، هيفي مصطفى، أن الإدارة لن تحضر مؤتمر الحوار غدا وبعد غد في مدينة سوتشي الروسية.

القاهرة — سبوتنيك . وأجابت مصطفى، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن سؤال حول قرار الإدارة الذاتية بعدم حضور مؤتمر سوتشي، قائلة "كان هناك نقاش عن كيف سنحضر والضامنون لهذا المؤتمر يشنون الحرب علينا وعلى رأسهم الدولة التركية، وأمام صمت دولي رهيب، خاصة من روسيا، التي كان لها مراكز مراقبة هنا لمراقبة الأوضاع".

وأضافت مصطفى "لن نستطيع الحضور، ونحن في هذه الظروف الطارئة"، متابعة بأن عدم الحضور "ليس فقط بسبب الظروف، كنا دائما نقول نحن مع أي حوار سياسي، ونحن مستعدون لأي حوار سلمي، ولا نريد العسكرة، ولكن بعد أن اتفقنا وقررنا أن نجلس في سوتشي للحوار السياسي، يتم الآن التصعيد العسكري في جميع مناطقنا بالأخص في عفرين".

وشددت مصطفى "نحن في مقاطعات الشمال السوري في الخطوط الاستراتيجية والسياسة العامة جسم واحد، فلن يحضر أحد، والشخصيات المستقلة التي ستحضر لن تكون باسم الإدارة الذاتية، ومن سيحضرون يحضرون عن أنفسهم، ومن يريد الحضور مستقلا فهو يمثل نفسه".