فلسطين تلجأ لليابان للوقوف ضد قرار ترامب بشأن القدس

رام الله — سبوتنيك
وأضاف شعث أن هذه الخطوة "تأتي في إطار الحراك الدولي في هذه المرحلة، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل".
وبحسب البيان يلتقي شعث غدا، الاثنين، رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء البرلمان وممثلي جمعيات الصداقة اليابانية مع فلسطين.
وأكد البيان ان الهدف من الزيارة تقوية العلاقات الثنائية ومطالبة اليابان بالاعتراف بفلسطين كدولة على حدود الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن شعث وبعد انتهاء زيارته لليابان سيتوجه إلى كوريا الجنوبية حيث يلتقي وزير خارجيتها لبحث الاعتراف بفلسطين ودعم العلاقات الثنائية وتعزيز الدعم المالي والسياسي للقضية الفلسطينية.
يذكر أن القيادة الفلسطينية بدأت سلسلة لقاءات واتصالات دولية بحثا عن إطار جديد لقيادة وساطة عملية السلام بعد استبعاد الإدارة الأميركية، رداً على إعلان الرئيس دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل وسعيه لنقل السفارة الأميركية بلاده من تل أبيب إلى القدس.
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