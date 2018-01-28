فلسطين تلجأ لليابان للوقوف ضد قرار ترامب بشأن القدس

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، أنه سيطالب القادة اليابانيون بالاعتراف بدولة فلسطين.

رام الله — سبوتنيك

© REUTERS/ AMMAR AWAD فلسطين ستطلب من الدول الأفريقية في أديس أبابا عدم نقل سفاراتها إلى القدس

وقال شعث، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "سأطالب دولة اليابان خلال لقائي بعدد من مسؤوليها بأن تعترف بالدولة الفلسطينية وأن تكون جزءا من الإطار الدولي متعدد الأقطاب للإشراف على عملية السلام وتقديم دعم إضافي لوكالة الأونروا بعد تقليص الدعم الاميركي للمنظمة الدولية".

وأضاف شعث أن هذه الخطوة "تأتي في إطار الحراك الدولي في هذه المرحلة، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل".

وبحسب البيان يلتقي شعث غدا، الاثنين، رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء البرلمان وممثلي جمعيات الصداقة اليابانية مع فلسطين.

وأكد البيان ان الهدف من الزيارة تقوية العلاقات الثنائية ومطالبة اليابان بالاعتراف بفلسطين كدولة على حدود الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن شعث وبعد انتهاء زيارته لليابان سيتوجه إلى كوريا الجنوبية حيث يلتقي وزير خارجيتها لبحث الاعتراف بفلسطين ودعم العلاقات الثنائية وتعزيز الدعم المالي والسياسي للقضية الفلسطينية.

يذكر أن القيادة الفلسطينية بدأت سلسلة لقاءات واتصالات دولية بحثا عن إطار جديد لقيادة وساطة عملية السلام بعد استبعاد الإدارة الأميركية، رداً على إعلان الرئيس دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل وسعيه لنقل السفارة الأميركية بلاده من تل أبيب إلى القدس.