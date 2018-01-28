مقتل وإصابة مدنيين بقصف تركي على قريتين في عفرين

قتل عدد من المدنيين السوريين في قصف تركي على قريتي قبلي وخليل بمدينة عفرين، وذلك في اليوم التاسع من انطلاق عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية شمال غرب سوريا ضد مقاتلين أكراد.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، أن "النظام التركي قصف خلال الساعات الماضية بمختلف أنواع الأسلحة تجمعاً للمهجرين في قرية قبلي بمحيط مدينة عفرين، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين على الأقل كحصيلة أولية وإصابة 4 آخرين بجروح"، لافتة إلى "وقوع مجزرة أخرى ارتكبها العدوان التركي بحق أهالي قرية خليل التابعة لناحية شيخ الحديد ما أدى لاستشهاد عدد من المدنيين وإصابة عدد آخر".

وأشارت المصادر الأهلية إلى أن "قوات النظام التركي اعتدت أيضاً على نواحي بلبلة والمعبطلي وقرية حمام في منطقة عفرين، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين بجروح بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 75 عاما ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".

وفي غضون ذلك، اتهمت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في عفرين القوات التركية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بارتكاب "مجزرتين اليوم في قرية خليل وقبلي، راح ضحيتها العديد من الأبرياء، بعضهم نازحون كانوا لجأوا لإقليم عفرين شمال غربي سوريا".

وكان مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية أعرب، السبت الماضي، عن إدانة بلاده الشديدة لما وصفه بـ "العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين"، التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.

وتشن تركيا منذ 19 كانون الثاني/يناير الجاري عملية "غصن الزيتون" العسكرية في مقاطعة عفرين، شمال غربي سوريا، ضد مقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية.

وتطالب أنقرة واشنطن وقف دعمها للمقاتلين الأكراد في سوريا، وسحب الأسلحة منهم على الفور.