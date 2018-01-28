الإفراج عن موظف أممي في اليمن عقب عشرة أيام من اختطافه

عاد موظف يمني يعمل بمكتب منظمة أممية، اليوم الأحد، إلى منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء بعد احتجازه لمدة عشرة أيام من جانب مسلحين مجهولين.

صنعاء — سبوتنيك

© AFP 2018/ ZOOM DOSSO بعد اشتباكات عدن: المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى التهدئة

وقال الصحفي عبد الرحمن بجاش، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "تم الإفراج عن نجلي هشام الذي يعمل بمكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، بعد احتجازه نحو 10 أيام".

وكان مسلحون قد اختطفوا هشام بجاش، الخميس 18 كانون الثاني/يناير، بعد خروجه من عمله رفقة زوجته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأوائل نيسان/ابريل من العام الماضي احتجز مسلحون من جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة اليمنية، أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء مع والده، حيث لم يجري الإفراج عنهما إلا بعد نحو 8 شهور من الاحتجاز.

ويشهد اليمن حالة من الانفلات الأمني منذ عام 2011، وما أعقبها من نزاع مسلح بين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015.