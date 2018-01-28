الحكومة اليمنية تتهم المجلس الانتقالي بالتخريب لإسقاط شرعية الرئيس هادي

وصفت الحكومة اليمنية ما شهدته محافظة عدن جنوب اليمن اليوم الأحد من اشتباكات، بأنها أعمال تخريبية للمجلس الانتقالي الجنوبي استهدفت الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واصفة مطلب إسقاطها بأنه يستهدف إسقاط الشرعية.

صنعاء — سبوتنيك

وشددت الحكومة اليمنية، في اجتماع مصغر برئاسة رئيسها أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة "العودة إلى المرجعيات لحل الأزمة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216".

وحيّت الحكومة البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي أكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودعوته لكافة المكونات السياسية والاجتماعية للتهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

وناقشت حكومة اليمن في اجتماعها "العواقب السلبية التي قد يترتب عليها تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن"، بسبب ما وصفتها بـ "العناصر الخارجة على النظام والقانون للمجلس الانقلابي".

وأشارت إلى أن "مشروع أنصار الله وإيران هو المستفيد الأول من حالة الأعمال العسكرية والانفلات الأمني والفوضي التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية"، على حد قولها.

وأشاد اجتماع الحكومة اليمنية بـ "الموقف الشجاع لقوات الحماية الرئاسية في الدفاع عن الشرعية والمصالح العليا للبلاد، وثباتها في مواقعها التي هاجمتها قوات المجلس الانتقالي، وحرصها على عودة الأمن و الاستقرار في المحافظات المحررة، والمساهمة الفاعلة في وقف إطلاق النار"، مؤكدةً على ضرورة تكاتف جميع القوى اليمنية والأحزاب السياسية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية والقبلية، ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والمشاركة الفاعلة في إزالة أسباب التوتر الذي نشب اليوم.

ونوهت الحكومة إلى أنها تحث في كل مواقفها على تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، والمضي قدما في "إنهاء التمرد الحوثي المدعوم من إيران وتطهير باقي المناطق الوقعة تحت سيطرة المليشيات"، حد تعبيرها.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي هدد الأحد 21 كانون الثاني/يناير الجاري، بتصعيد احتجاجاته المطالبة بتشكيل حكومة بديلة لحكومة بن دغر، التي اتهمها بالفساد والعبث، وأمهل الرئاسة أسبوعاً تنتهي اليوم بتنظيم فعالية شعبية من المقرر إقامتها في ساحة العروض بمديرية خور مكسر.

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.