فيديو مسرب لوزير خارجية لبنان: "هيدا بلطجي مش رئيس مجلس نواب"

© AP Photo/ Hussein Malla باسيل يدعو إلى تحديد المطلوب من لبنان

وظهر باسيل، في فيديو تم تسريبه وبثه " تلفزيون الجديد " مساء أمس الأحد، وكان يتحدث فيه عن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: "هيدا بلطجي، مش رئيس مجلس نواب".

بدروه، وزير المال اللبناني علي حسن خليل، رد على هذا الفيديو، قائلا إن "الخطوط الحمر سقطت" و"أنهم يأخذون البلد إلى مواجهة لا نريدها. لكننا جاهزون لها أياً يكن شكلها".

وقال، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إذا كان هناك من يسمع فليسمع أن صهره المفضل قليل الأدب ووضيع وكلامه ليس تسريباً بل هو خطاب الانحطاط ونعيق الطائفيين أقزام السياسة الذين يتصورون أنهم بالتطاول على القادة يحجزون موقعاً بينهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الرئيس بري أكبر من المواقع ولن يهزه في وجدان الناس كلام، لكن مع المس به سقطت كل الحدود التي كان وحده يضعها أمامنا لفضح الكل في تاريخهم وإجرامهم والقتل والصفقات والمتاجرة بعنوان الطائفية ولنا بعد الآن كلام آخر".

— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 28, 2018

— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 28, 2018

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في اتصال هاتفي، مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية: "أعرب عن أسفي لما سرّب من كلام لي في الإعلام أتى في لقاء مغلق في بلدة بترونية بعيداً عن وسائل الإعلام، لا سيما أنه خارج عن أدبيّاتنا وأسلوبنا في الكلام، وقد أتى نتيجة المناخ السائد في اللقاء، مهما تعرّضنا له فإننا لا نرضى الانزلاق بأخلاقياتنا".