السعودية تكشف حقيقة وقوع انفجارات في جدة

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، حقيقة وقوع انفجارات وهزات أرضية في مدينة جدة.

ونفت إمارة منطقة مكة صحة هذه الأنباء، وقالت، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجهات الأمنية، ومركز الزلازل والبراكين في المملكة العربية السعودية تنفي ما تم تداوله مؤخرا بشأن هذه الحوادث، مؤكدة أنها مجرد إشاعات.

وطلبت الإمارة عدم نشر أي أخبار إلا من مصادرها الرسمية.

الجهات الأمنية، ومركز الزلازل والبراكين تنفي وقوع اي انفجارات أو هزات أرضية في #جدة

وتؤكد أن مايتم تداوله شائعات.#إمارة_مكة تتمنى عدم نشر أي أخبار إلا من مصادرها الرسمية

#صوت_انفجار_يهز_جده pic.twitter.com/ILL4GLhQxe — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 29, 2018

ودشن مغردون هاشتاغ "#صوت_انفجار_يهز_جدة"، وتداولوا خلاله أنباء عن سماع أصوات انفجارات في عدة مناطق من مدينة جدة، فيما قال بعضهم إن قوات الأمن السعودي بصدد القيام بعمليات تطهير واسعة ضد الإرهابيين.