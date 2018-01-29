الخارجية المصرية تعلق على أنباء عودة السفير السوداني إلى القاهرة

علقت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، على أنباء عودة السفير السوداني إلى القاهرة.

© AP Photo/ Saudi Press Agency مصادر تكشف حقيقة زيارة الملك سلمان إلى السودان

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، إن الجانب السوداني لم يحدد موعد عودة سفيره إلى القاهرة بعد.

وأضاف أن وزير الخارجية المصرية ونظيره السوداني إبراهيم الغندور، ناقشا الأمر خلال لقائهما على هامش القمة الأفريقية، وأن الغندور أشار إلى عودته إلا أن الخارجية السودانية، لم تخطر الجانب المصري بعد.

من جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، عضو مجلس الشؤون الخارجية إن عودة السفير باتت محتملة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن لقاء وزراء الخارجية من الجانبين، وكذلك على المستوى الرئاسي أدى إلى تهدئة الأوضاع بين الجانبين المصري والسوداني.

ومضى بقوله

"التفاهم بشأن أزمة سد النهضة انعكست على الأجواء العامة، مما يؤكد عودة السفير السوداني خلال الأيام القليلة، التي تعقب القمة الأفريقية، التي تنتهي في 30 من يناير الجاري".

وكانت الحكومة السودانية قد استدعت سفيرها لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، لمزيد من التشاور، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن السفير السوداني سيعود لممارسة مهام عمله من جديد في القاهرة قريبا جدا.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "المصري اليوم"، عقب ساعات من لقاء نظيره السوداني إبراهيم غندور، على هامش مشاركتهما في القمة الأفريقية، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير/كانون الثاني الجاري.