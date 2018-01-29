وزير الدفاع القطري: احتمال شراء "إس-400" الروسية لن يكون بديلا للعلاقات مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، اليوم الإثنين، أن إمكانية شراء قطر لمنظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا لن يكون بديلا للعلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال العطية، متحدثا في مؤسسة التراث "هيرتاج فاونديشن": "أولا وقبل كل شيء، لم تعلن وزارة الدفاع لدينا بعد عن صفقة الشراء هذه، ونحن ندرس عادة جميع الخيارات المتاحة، وأنا لا أرى أي مشاكل في ذلك".

ولفت وزير الدولة القطري، إلى أن "هذا لا يعنى أن يكون بديلا لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة"، وقال: "لدينا تعاون وثيق جدا مع واشنطن، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع البحث عن خيارات أخرى".

وأكد العطية، أنه لا يخشى أن "تؤثر مثل هذه اللحظات على علاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة".

وكان السفير القطري لدى روسيا الاتحادية، فهد بن محمد العطية، قد أفاد "سبوتنيك" بداية كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، أن بلاده تتطلع لدعم منظوماتها الدفاعية الجوية، بمنظومات الدفاع الجوي "إس —400" و أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية — المدفعية "بانتسير إس1" الروسية، وأن مفاوضات تجري بين الطرفين قد تنتهي قريبا في هذا الشأن، تشمل أيضا التعاون في التدريب والبحوث والصيانة، مؤكدا أنه لا حديث يجري الآن عن تواجد عسكري روسي في قطر.