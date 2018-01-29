قتيلان بغارة أمريكية على البيضاء وسط اليمن

© AP Photo/ Hani Mohammed الجيش اليمني يتحدث عن تقدم لقواته في محافظة البيضاء

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر محلي في محافظة البيضاء لـ"سبوتنيك": إن طائرة أمريكية من دون طيار قصفت اليوم الإثنين، موقعاً لقوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مديرية ذي ناعم".

ووفقاً للمصدر "أسفرت الغارة عن مقتل شخص في الموقع المستهدف يدعى عبد العزيز المشرقي، كما لقي طفل اسمه يحيى الحصني "14 عاما" مصرعه أثناء تواجده قرب الموقع".

وتشهد محافظة البيضاء انتشاراً ونشاطا مكثفا لعناصر القاعدة خاصة في منطقة يكلا بقيفة مديرية ولد ربيع، حيث استحدثت عناصر "القاعدة" و"داعش" معسكرات واستقبلت عشرات الأسر من جنسيات عربية وأجنبية، التي تتوافد إلى اليمن عبر محافظة أبين جنوبي اليمن بعد وصولها بحراً من سوريا وغيرها من الدول، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية.