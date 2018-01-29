الاتحاد الأفريقي يحذر من التعجل بإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي، اليوم الإثنين، أنه ينبغي للسلطات الليبية عدم التعجل بإجراء انتخابات مقررة ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام في البلاد.

© AP Photo/ Lisa Hoffmann/Sea-Watch إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي في ليبيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت الأمم المتحدة قالت إنها ترغب في مساعدة ليبيا على تنظيم انتخابات عامة نهاية العام الجاري في إطار سعي المنظمة لإنهاء الجمود بين الفصائل المتمركزة في شرق ليبيا وغربها.

وأقر مسؤولون في الأمم المتحدة منهم الممثل الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بوجود تحديات سياسية وأمنية وتشريعية معقدة أمام إجراء مثل هذا التصويت لكنهم يقولون إن تأييد الليبيين للانتخابات شجعهم.

وحضر سلامة قمة للاتحاد في أديس أبابا للتشاور مع زعماء إقليميين بشأن كيفية اتباع نهج مشترك تجاه ليبيا.

وقال إسماعيل شرقي مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في تصريح للصحفيين على هامش القمة "لقد استقبلنا سلامة الذي يتفق على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها".

وأضاف "المنظمتان ستعملان معا لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات".

وتابع يقول "نحن الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات. ينبغي علينا إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف".

وتحاول الأمم المتحدة إحياء خطة سلام ليبية مجمدة جرى توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وشككت الأطراف المشاركة في آخر انتخابات شهدتها ليبيا عام 2014 في نتائجها، مما زاد حدة الصراع الذي نشأ بعد انتفاضة 2011 وأدى إلى تأسيس حكومتين متنافستين في طرابلس وفي شرق البلاد.