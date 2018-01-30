بيان لـ"التحالف العربي" بشأن الاشتباكات في عدن

أصدر "التحالف العربي" بقيادة السعودية بياناً، فجر اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، بشأن الأوضاع في مدينة عدن جنوبي اليمن.

© REUTERS/ MOHAMMAD HAMED الرئيس اليمني: ما يجري في عدن عمل انقلابي مرفوض

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية " واس "، إنه "إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10 / 5 / 1439هـ بشأن الأحداث التي تجري في مدينة عدن وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين".

وأضاف: "وقد راقب التحالف بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، ويؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن".

وجدد البيان الدعوة إلى جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.

بدوره، قال مصدر محلي في محافظة عدن لـ"سبوتنيك "، إن قيادة التحالف العربي استدعت قيادات في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مقرها في مديرية البريقة بمحافظة عدن جنوب اليمن، لمناقشة التطورات الخطيرة، التي تشهدها المدينة منذ الأحد الماضي، مؤكداً وصول قيادات من الطرفين إلى مقر قيادة قوات التحالف.

وأشار المصدر المحلي إلى أن اللقاء يهدف إلى وقف إطلاق النار في عدن، والاستجابة لنداء قوات التحالف العربي، وسحب المظاهر المسلحة من شوارع المدينة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وشهدت محافظة عدن، اليومين الماضيين، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، أسفرت وفقاً للصليب الأحمر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 185 آخرين.