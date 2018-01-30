بالفيديو... إطلاق نار في بيروت خلال محاولة اقتحام أحد المراكز الحزبية

تداول نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على "تويتر" تم تصويره خلال قيام عدد من مناصري رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بمحاولة اقتحام مركز حزبي للتيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية في منطقة ميرنا الشالوحي في بيروت.

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR لبنان...الخلاف بين بري وعون يتأجج وقطع طرقات بعد تصريحات باسيل

وقد أظهر المقطع محاولة من محازبي "حركة أمل" الاقتراب واقتحام مركز التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، لكن هذه الخطوة جوبهت بحماية من عناصر المركز الذين أطلقوا النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وقام بعض مناصري حركة أمل بالرد على مصادر النيران بالمثل، مما أثار حال من الذعر في المنطقة، واستدعى الأمر إلى تدخل الجيش اللبناني لتوقيف الحادث.