بالفيديو... صاروخ سوفياتي يدمر موقعا للجيش السعودي في جيزان

وأظهر المقطع عملية تثبيت الصاروخ السوفياتي الذي يعد من الصوارخ المتخصصة باستهداف الدبابات والمدرعات العسكرية على صخرة، وإطلاقه حتى بلوغه الهدف المنشود داخل الموقع العسكري السعودي.
يذكر أن جماعة "أنصار الله" في اليمن تقوم باستخدام أسلحة سوفياتية قديمة وتقوم بتطوير بعضها، وكان آخرها الصواريخ الباليستية التي ضربتها على السعودية الشهر الماضي.
Обстрел хуситами блок-поста саудовской армии в провинции Джизан с помощью ПТРК "Малютка". pic.twitter.com/EoLo8RXZBu— Королевство Алания (@monarh_alania) January 29, 2018
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