المشاركون في مؤتمر سوتشي يتبنون إعلانا من 12 بندا

دعا المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي جميع أصدقاء سوريا إلى المساعدة في استعادة مكانة الجمهورية العربية السورية كعضو له احترامه في المجتمع الدولي، وتبنى المشاركون إعلانا من 12 بندا.

© Sputnik. Michael Voskresensky دي ميستورا: محادثات مؤتمر سوتشي لم تكن سهلة

سوتشي- سبوتنيك . وأعرب المشاركون في المؤتمر عن رغبة مشتركة في وضع حد للنزاع الجاري في أقرب وقت ممكن.

ودعا المشاركون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وقال المشاركون بمؤتمر الحوار الوطني السوري في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية ، جاء فيه: "بحدود تقدمنا بالعملية السياسية على أساس القرار 2254 للأمم المتحدة، ندعو مجلس الأمن للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي بأسره للمساهمة في التغلب على آثار الحرب و المساهمة في إعادة بناء سوريا من خلال اعتماد تدابير إضافية لتوفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وسريع وآمن ودون عوائق إلى جميع إخواننا وأخواتنا المحتاجين، فضلا عن تزويد شعبنا بالمساعدات الإضافية التي تسهل استعادة مرافق البنية التحتية الأساسية بما في ذلك المرافق الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيم عمليات واسعة النطاق لإزالة الألغام".

وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية أمس الاثنين واليوم، بحضور نحو 1500 شخص من كافة أطياف الشعب السوري.