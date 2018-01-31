"كتائب القسام" تعلن وفاة أحد مقاتليها داخل نفق في غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن وفاة أحد مقاتليها في حادث عرضي داخل نفق دون أن تذكر تفاصيل حول الحادثة.

رام الله — سبوتنيك. قالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن الشهيد يدعى محمود الصفدي ويبلغ من العمر 32 عاما حيث ينحدر من حي التفاح شرقي غزة وقد استشهد أثناء عمله داخل أحد أنفاق المقاومة".