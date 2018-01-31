مصدر لـ"سبوتنيك" السلطات في عفرين دعت الحكومة السورية لحمايتها

نفت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مدينة عفرين، هيفي مصطفى، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن تسليم عفرين للقوات الحكومية السورية.

© REUTERS/ Umit Bektas تركيا ترد على تصريحات ماكرون: عملية عفرين ليست بدافع الاحتلال

تقرير- سبوتنيك . وأكدت هيفي أن سلطات عفرين لم تجر مفاوضات مع الجانب الروسي حول نقل سلطة المدينة إلى القوات الحكومية السورية. وقالت "جميع هذه المعلومات حول تسليم عفرين للحكومة السورية لا تمت للواقع بصلة. وإن الهجوم على عفرين قائم بسبب أننا لا نريد تسليم عفرين للقوات الحكومية السورية".

ووفقا لهيفي، فإن ممثلي "قوات سوريا الديمقراطية" دعوا الجيش السوري للمشاركة في حماية عفرين من القوات التركية، حيث قالت "دعينا قوات الحكومة السورية لحماية عفرين. نحن نكافح من أجل وحدة سوريا منذ 6 سنوات. وأن السلطات السورية أعلنت أنها سترد على الهجوم التركي، إن حدث. ولهذا عندما بدأ الهجوم التركي دعونا القيادة السورية لحماية عفرين التي هي جزء من الدولة السورية".

وتساءلت لماذا تلتزم السلطات السورية الصمت حول عفرين. مؤكدة أنهم يجرون مفاوضات دبلوماسية من أجل وضع حد للهجمات على عفرين إلا أنها لم تسفر عن نتائج حتى الآن.

وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المدعومة منه قد أطلقوا عملية "غصن الزيتون" في 20 من الشهر الجاري ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.