السعودية: تحديد هوية المتورطين في قضية تحرش بفتيات "درة العروس"

أعلن المتحدث باسم شرطة مكة أن التحقيقات والمتابعة الأمنية في قضية التحرش ومضايقة فتيات في أحد المنتجعات السياحية في جدة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين فيها الذين اتضح أنهم 7 أشخاص في العقد الثاني من عمرهم.

وأكد المتحدث، بحسب صحيفة " عكاظ "، "أنه وإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص بملاحقة ومضايقة فتيات والتحرش بهن في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة جدة، فقد أسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية لهذه الجريمة التي استنكرها المجتمع السعودي في كافة أنحاء المملكة، بتوفيق الله تعالى، عن تحديد هوية المتورطين فيها الذين اتضح أنهم في العقد الثاني من عمرهم، بينهم ثلاثة سعوديين ولبناني وسوري ومصري وفلسطيني، إذ تم القبض عليهم جميعا وإحالتهم إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وأضاف المتحدث: "شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص رجال الأمن على تنفيذ الأنظمة، والمحافظة على القيم الشرعية ورعايتها، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وصرامة وحزم على ردع كل من تسول له نفسه المساس بالآداب العامة، والله الهادي إلى سواء السبيل.