كشف أثري جديد من العصر البابلي في العراق

أعلنت بعثة التنقيب المشتركة بين الهيئة العامة للآثار والتراث، وكلية الآداب في جامعة بابل، مساء اليوم الأربعاء، الكشف عن بناية أثرية تعود إلى العصر البابلي في تل الديلم (مدينة دليات) في محافظة بابل جنوب بغداد.

بغداد — سبوتنيك . قال منقب الآثار ضياء الصفار في بيان، إن "البناية غاية في الروعة من حيث التخطيط وأنها قد تكون أحد المعابد الرئيسة لمدينة دليات الأثرية".

وأكد الصفار أن "قسم الآثار في كلية الآداب جامعة بابل قد حصل على تخصيص موقع أثري لطلبة القسم من أجل إجراء عمليات التنقيب، وتدريب الطلبة وإشراك الأساتذة في العمل الميداني، بعد أن تعاقدت الجامعة مع دائرة الآثار والتراث على تخصيص هذا الموقع إلى الجامعة لغرض التنقيب فيه".

يذكر أن هذا الموقع يعرف محليا باسم (تل الديلم)، الذي هو بقايا مدينة عراقية قديمة تعرف باسم (دليات)، يعود تاريخها إلى العصر البابلي وصولا إلى عصر فجر السلالات.