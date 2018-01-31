روسيا وسوريا توقعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا، وقعتا خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء للعام 2018 وما بعده، وتنظر الخارطة في إصلاح وتحديث وإنشاء منشآت طاقة جديدة في سوريا.