وفد عسكري من السعودية والإمارات يزور عدن

قام وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من السعودية والإمارات بزيارة إلى مدينة عدن جنوبي اليمن للوقوف على الاستجابة لقرار قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "وام" ، فقد التقى وفد قيادة التحالف، الأطراف المعنية، وأكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى عدن والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من ما وصفتها "الميليشيات الحوثية الإيرانية".

كما شدد الوفد على ضرورة نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق، مؤكداً أن ما حدث لا يخدم مهمة التحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية.

وأضافت الوكالة الإماراتية أن الوفد جدد التأكيد "على وحدة موقف السعودية والإمارات ووقوفهما مع اليمن حتى يتم تحرير كامل أراضيه، وأن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216".

وتجول وفد قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية في شوارع المدينة للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن للعاصمة المؤقتة عدن، حسب "وام".