الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريف حماة الشمالي الشرقي

وكان الجيش السوري أعلن مؤخراً سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.
وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنه "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".
وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي "جبهة النصرة" و"تنظيم داعش" تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.
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