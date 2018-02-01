وزير خارجية قطر: أمريكا ملتزمة بسلامة أراضينا

قال وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة وواشنطن وقعتا إعلانا للتعاون الأمني الإقليمي يتضمن التزام أمريكا بالتصدي لأي تهديدات خارجية تتعرض لها قطر.





وقال وزير الخارجية القطري: "هناك اتفاقية دفاعية في الأصل موقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة بحكم استضافتنا للقاعدة الأمريكية، وهذا الإعلان والتأكيد بما ورد في هذه الاتفاقية وهي أيضا التزام الولايات المتحدة بسلامة الأراضي القطرية والدفاع المشترك مع دولة قطر في حالة أي تهديد خارجي وهذه الرسالة ليست موجهة لأي طرف ما ولكن هي رسالة شراكة والتزام بين قطر والولايات المتحدة".





وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إن بلاده "ملتزمة بسيادة دولة قطر وأمنها ، وإن أي أحد يهدد سيادة قطر، فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها".

تيلرسون: قطر تعلم أن بإمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة في حال تهديد أي جهة لسيادتها.#وزارة_الخارجية_قطر#QatarUSA pic.twitter.com/JZ2y7PPtfm — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) January 31, 2018