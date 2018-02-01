مقتل 29 وإصابة 315 شخصا بمواجهات عدن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي في محافظة عدن جنوبي اليمن إلى 344 قتيلا وجريحا.

صنعاء — سبوتنيك . قال تقرير صادر عن الصحة اليمنية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، إن المواجهات المسلحة التي اندلعت الأحد 28 يناير/ كانون الثاني واستمرت 3 أيام، أسفرت عن مقتل 29 وإصابة 315 من المدنيين والعسكريين.

مشيرا إلى أن أول أيام المواجهات سقط 19 قتيلا و168 جريحا، فيما لقي 3 مصرعهم وأصيب 59 آخرون في ثاني أيامها، وأدت المواجهات في اليوم الثالث إلى مقتل 7 وجرح 88.

يذكر أن قوات "التحالف العربي" أوقفت المواجهات الدامية بين قوات الحماية الرئاسية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، وأرسلت وفدا عسكريا وأمنيا لزيارة المدينة بغرض تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، على خلفية احتجاجات مطالبة بإقالة الحكومة.