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18:06 02 فبراير/ شباط 2018
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    الضفة الغربية

    أكثر من 40 إصابة في الضفة الغربية والقدس وغزة في جمعة الغضب التاسعة

    © REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN
    العالم العربي
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    أصيب اليوم الجمعة، أكثر من 40 فلسطينيا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي دارت في الضفة الغربية وعند حدود قطاع غزة وفي بلدة العيسوية في مدينة القدس.

    رام الله — سبوتنيك. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن معظم الإصابات جرى علاجها ميدانيا لاسيما وأن معظمها كان بالاختناق جراء استنشاق الغاز المدمع.

    وقابل الجيش الإسرائيلي، المتظاهرين الفلسطينيين السلميين بالقمع بقنابل الصوت والغاز لفض التظاهرات التي انطلقت اليوم الجمعة تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.

    وشهد المدخل الشمالي لمدينة رام الله مواجهات بين الشبان الفلسطينيين الغاضبين وقوات الجيش الإسرائيلي التي أمطرتهم بقنابل الصوت والغاز حيث استمرت عمليات الكر والفر زهاء ثلاث ساعات في وقت وقعت مواجهات عند نقاط التماس والاحتكاك القريبة من قرى الضفة الغربية رفضا لإعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة لإسرائيل.

    الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على متظاهرين فلسطينيين 22-12-2017
    © REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN
    مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

    واندلعت مواجهات عن مدخل قرية العيسوية في مدينة القدس عقب صلاة الجمعة حيث تظاهر المئات من أهالي القرية لتشتعل المواجهات بينهم وبين قوات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز ما خلف عددا من الإصابات بالاختناق.

    في السياق ذاته أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة في حين أصيب اثنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المدمع وقد استمرت المواجهات نحو 4 ساعات عند حدود قطاع غزة.

    وكانت حركة "حماس" قد نظمت في قطاع غزة مظاهرات حاشدة انطلقت بعيد صلاة الجمعة رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.

    يذكر أن الفصائل الفلسطينية دعت الفلسطينيين اليوم للخروج بتظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة في "جمعة الغضب" التاسعة لتعزيز الحراك في الشارع الفلسطيني.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تصادق على قرار جديد بشأن الضفة الغربية
    الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الضفة الغربية
    إصابة 43 فلسطينيا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
    الكلمات الدلالية:
    القدس, الضفة الغربية
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