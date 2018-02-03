مفوضية الانتخابات العراقية: العبادي أمر بإطلاق المخصصات المالية لإجراء الانتخابات

أعلن رياض البطران، رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أوعز لوزارة المالية بإطلاق المخصصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.





وقال البدران، اليوم السبت في تصريحات صحفية، إن "..حيدر العبادي أوعز إلى وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المالية اللازمة من الرصيد النقدي المتوفر في حساب المفوضية لتمويل العملية الانتخابية المقبلة".





وأضاف البدران أن "هذا الرصيد النقدي محسوب على موازنة عام 2018"، لافتا إلى أن المفوضية تعمل على قدم وساق في جدولها الزمني المعد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في يوم 12/5/2018 حيث وصلت الاستعدادات إلى مراحل متقدمة".





يذكر أن مفوضية الانتخابات حذرت ، في بيان سابق لها، من تأخر صرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية.





وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية رياض بدران إن "المفوضية إذا لم تتسلم الأموال اللازمة في موعد أقصاه 5 شباط/فبراير المقبل، سيشكل عائقا كبيرا ومؤثرا على جدول عمليات الانتخابات".





ويذكر أيضا أن مجلس الوزراء العراقي أقر موعد الانتخابات التشريعية العراقية، وصادق عليه مجلس النواب وصدر مرسوم جمهوري، في 22 كانون الثاني/يناير الجاري، بإجرائها في 12 أيار/مايو المقبل.



