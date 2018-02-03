"هيئة تحرير الشام" تتبنى إسقاط طائرة حربية روسية بريف إدلب في سوريا

أعلنت هيئة تحرير الشام، المقربة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية "سو -25 " في ريف إدلب السوري.

فقد نقلت وكالة "رويترز"، عن بيان نشره التنظيم الإرهابي على لسان قائد بدفاعاته الجوية على صفحات التواصل الاجتماعي قوله إن "أحد مقاتليه قد ضرب الطائرة أثناء غارة على مدينة سراقب بشمال غرب محافظة إدلب".

وأكد، أن التنظيم استخدم في إسقاط الطائرة، منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سباق، مساء اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25 " في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، كما أن قائدها قتل خلال المعركة مع الإرهابيين، وأكدت أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا "حميميم" بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لغارة روسية قضت على 30 مسلحا في إدلب باستخدام أسلحة دقيقة في محافظة إدلب في سوريا.