موسى مصطفى موسى: مقاطعة الانتخابات خيانة وهذه الدول تستهدف مصر (فيديو)

قال المرشح الرئاسي في مصر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"فلوس الشعب المصري"، لافتاً إلى أنه يوجه للأخير الشكر على تلك الإنجازات.

© Sputnik. Sergei Guneev الرئيس المصري يتقدم رسميا بأوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية

قال المرشح الرئاسي في مصر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن دعوات مقاطعة الانتخابات تعتبر خيانة عظمى، موضحاً أنه لو كان يملك السلطة لقدم كل هؤلاء المحرضين للمحاكمة لأنهم يضرون الشعب المصري ويوجهون اتهامات لمصر في الخارج.

وقال موسى، خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC"، مساء أمس السبت، إن الشعب المصري عانى من ارتفاع الأسعار وانخفاض حركة الأسواق نتيجة الإجراءات الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف"، مضيفاً أن "تعويم العملة المصرية فرصة جيدة لتنشيط الصناعة الداخلية والتي ستكون عاملا جيدا في ظل أسعار الدولار وانخفاض الجنيه، ما سيمنح المنتج المصري أفضلية في الخارج".

وأشار إلى أن مصر دولة مستهدفة من دول كبرى لديها إمكانيات مالية عالية جداً مثل أمريكا وقطر وإيران وإسرائيل، موضحاً أن "كافة هذه الملفات تتحد علينا، ونحن الآن نحاول أن نرى كيف نجعل مصر على خريطة العالم بشكل له وزنه".

وأوضح المرشح الرئاسي، أنه "لن يمنح الشباب 18 ألف جنيه راتباً شهرياً، ولكن سيعمل على تمكينهم من خلال امتلاك الأسهم في المصانعً، ما سيوفر لهم مصادر دخل جيدة مقارنة بسعر الدولار الحالي"، على حد قوله.

وكان موسى، وعد في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الغد بعد تقديم أوراق ترشحه، الأسبوع الماضي، بأن تصل مرتبات الشباب حال فوزه بالانتخابات إلى 23 ألف جنيه.