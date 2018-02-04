المتحدث العسكري المصري يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة مشاركة إسرائيل في عمليات سيناء

نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بشأن مشاركة إسرائيل في عمليات عسكرية داخل سيناء بموافقة القاهرة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط 2018، إن هذا التقرير غير صحيح وعار تماماً من الصحة.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA المتحدث العسكري المصري ينفي لـ"سبوتنيك" وقوع هجوم في سيناء

وأضاف:

الجيش المصري وحده هو المخول والذي يقوم بعمليات عسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية، في مناطق محددة في شمال سيناء.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت إن هناك تعاون عسكري سري بين مصر وإسرائيل، تشن بموجبه الأخيرة غارات ضد مسلحين في شمال سيناء.

وذكرت الصحيفة أن طائرات من دون طيار ومروحيات ومقاتلات إسرائيلية نفذت خلال مدة تزيد عن عامين أكثر من 100 ضربة جوية داخل الأراضي المصرية بموافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة إن التعاون يكشف مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين اللذين يواجهان عدوا مشتركا.