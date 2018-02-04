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    دول الخليج تتجه إلى مضاعفة "القيمة المضافة" لتعزيز إيراداتها

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    العالم العربي
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    تتجه دول الخليج إلى مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 10 في المئة، بحسب ما افترضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية، عازية السبب إلى "التفاوت بين الحد القانوني للضريبة ومعدل التحصيل الفعلي لها".

    الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    تفاصيل ضريبة "القيمة المضافة" المثيرة للجدل في السعودية (فيديو)
    ورجحت أن "يساهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط يتراوح بين 1.7 و2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل تتراوح بين 50 و60 في المئة"، بحسب "الحياة".

    وستنعكس النسبة، في معدل ضرائب فعلي في حدود 2.5 — 3 في المئة، أي أقل من المعدل القانوني البالغ 5 في المئة، بسبب أوجه قصور إدارية متوقعة، وقدرة بعض البلدان على إعفاء قطاعات مختارة من الضريبة.

    وقال المحلل المالي لدى "ستاندرد أند بورز" تريفور كولينان: "من شأن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي، أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات الاقتصادية حول زيادة معدل القيمة المضافة، التي قد تصل إلى 10 في المئة في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي". ولم يستبعد أن "يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5 و 6 في المئة، مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة بهذا المعدل". وتوقع أن "تبدأ البحرين تطبيق هذه الضريبة في وقت لاحق من هذا العام، في حين ستنتظر عُمان حتى عام 2019، فيما يدرس البرلمان الكويتي ضريبة تدريجية على أرباح الشركات".

    ووفقا لـ"الحياة"، فقد فرضت بعض الدول المصدرة للنفط غير الخليجية، الضريبة على القيمة المضافة بين 5 إلى 17 في المئة، وضرائب على الشركات بين 20 و35 في المئة، وضريبة على الدخل بين 10 و35 في المئة لتعزيز إيراداتها، غير أن البحرين فرضت ضريبة تراوحت بين 10 و20 في المئة على الشركات غير النفطية المملوكة من الأجانب.

    انظر أيضا:

    الإمارات: انعكاسات إيجابية على التنمية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
    قرار سعودي بشأن ضريبة القيمة المضافة على الإيجار السكني والخدمات الحكومية
    السعودية تقر "القيمة المضافة والانتقائية" رسميا
    رسميا...العام القادم تطبيق ضرائب القيمة المضافة في دول الخليج
    الكلمات الدلالية:
    دول الخليج تتجه إلى مضاعفة "القيمة المضافة", فرض ضريبة القيمة المضافة, مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية, الخليج العربي
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