منظمة: البحرين ترحل ثمانية للعراق بعد تجريدهم من الجنسية

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، عن قيام البحرين بترحيل ثمانية أشخاص إلى العراق بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية.

© AFP 2018/ LOUISA GOULIAMAKI المقاتلات القطرية تعترض طائرة مدنية ثانية خلال نزولها إلى مطار البحرين

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، يرى نشطاء محليون أن عمليات الترحيل التي جرت الأسبوع الماضي تأتي في إطار حملة على أشخاص تعتبر الحكومة أنهم يمثلون تهديدا لاستقرار الدولة العربية الخليجية الحليفة للغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وأثناء الربيع العربي في عام 2011 هزت البحرين احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بدور أكبر في إدارة المملكة التي يقودها السنة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات رحلت الثمانية بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أدنى صدر في 2012 وجرد تسعة أشخاص من جنسيتهم وأمر بترحيلهم.

ولم يرد المسؤولون في البحرين على طلب للتعقيب على الأمر.