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23:57 04 فبراير/ شباط 2018
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    أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

    نواب بالبرلمان البريطاني يطالبون ماي بالضغط لـ"رفع الحصار" على قطر

    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    وقع نواب بالبرلمان البريطاني على عريضة يطالبون فيها رئيس الوزراء تيريزا ماي بالضغط لـ "رفع الحصار" المفروض على قطر.

    وبحسب التليفزيون القطري الرسمي فإن 15 نائبا بالبرلمان البريطاني وقعوا على العريضة مطالبين بـ"رفع الحصار بشكل فوري".

    ​وأشار إلى أن البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة خلال الفترة من 29-27 أيلول / سبتمبر الماضي، طالبت وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للضغط على نظرائه من وزراء خارجية الدول الأربع للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة.

    وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية
    © AP Photo/
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    وقالت صحيفة الراية القطرية إن "أعضاء البعثة البرلمانية البريطانية قد استمعوا مباشرة لشهادات أزيد من 100 حالة متضررة من الحصار، خلال زيارتهم للدوحة، وعقدوا لقاءات مع العديد من الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وفئات أخرى واستمعوا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار". 

    وأصدرت البعثة تقريرا تضمن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة، ونشرت البعثة تقريرها في كانون ثان/ يناير 2018، الذي تضمن توصيات، شملت ضرورة احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لم الشمل العائلي، بحسب الراية.

    وكانت 4 دول عربية، هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للدوحة، مستمرة منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، متهما قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.

    ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن "الحصار" المفروض عليها يهدف لفرض الوصاية على قرارها الوطني.    

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