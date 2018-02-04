نواب بالبرلمان البريطاني يطالبون ماي بالضغط لـ"رفع الحصار" على قطر

وبحسب التليفزيون القطري الرسمي فإن 15 نائبا بالبرلمان البريطاني وقعوا على العريضة مطالبين بـ"رفع الحصار بشكل فوري".

توقيع 15 نائباً بالبرلمان البريطاني عريضة طالبوا بموجبها حكومة رئيسة الوزراء بالضغط لرفع الحصار المفروض على قطر #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/PAPn3OQtWO — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 4, 2018

​وأشار إلى أن البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة خلال الفترة من 29-27 أيلول / سبتمبر الماضي، طالبت وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للضغط على نظرائه من وزراء خارجية الدول الأربع للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة. © AP Photo/ وزير الدفاع القطري: رئيس واحد يحل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية

وقالت صحيفة الراية القطرية إن "أعضاء البعثة البرلمانية البريطانية قد استمعوا مباشرة لشهادات أزيد من 100 حالة متضررة من الحصار، خلال زيارتهم للدوحة، وعقدوا لقاءات مع العديد من الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وفئات أخرى واستمعوا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار".





وأصدرت البعثة تقريرا تضمن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة، ونشرت البعثة تقريرها في كانون ثان/ يناير 2018، الذي تضمن توصيات، شملت ضرورة احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لم الشمل العائلي، بحسب الراية.





وكانت 4 دول عربية، هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين أعلنت " مقاطعة دبلوماسية " للدوحة، مستمرة منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، متهما قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.



