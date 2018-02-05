الثلاثاء... إضراب للنقل العمومي في المغرب

أعلنت النقابة الأساسية لوزارة النقل أنه سيتم البدء في تنفيذ إضراب عام في كل وسائل النقل العمومية بداية من الثلاثاء المقبل.





وأشارت النقابة إلى أن الإضراب يأتي "احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب المهنية من بينها التسريع في إصدار نظام أساسي خاص بسلك مراقبي النقل البري على الطرقات ومنحة الإشراف".





وتطالب النقابة بهيكلة الإدارات الجهوية وتحديد نظام أساسي خاص بأعوان وإطارات الوزارة.





وكذلك "إعطاء الأولوية لإطارات الوزارة للتسميات في المنشآت الراجعة لها بالنظر"، وأيضا "إضافة "منحة الحليب" للعملة وتنظير الشهادات العلمية والترفيع في الترقيات الداخلية للأصناف محدودة الأجر".