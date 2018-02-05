السعودية تدمر صاروخا باليستيا لـ"أنصار الله" أطلق على قاعدة عسكرية داخل المملكة

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي تدمير صاروخًا باليستيًا، أطلقته جماعة "أنصار الله" على أراضي المملكة.

ووفقاً لقناة العربية، فقد "دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون على خميس مشيط في منطقة عسير".

من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت، صباح اليوم، صاروخا باليستيا قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير".

ووفقاً لموقع "المسيرة نت"، فقد أكد مصدر عسكري في القوة الصاروخية والدفاع الجوي، أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية مؤقعا خسائر مباشرة في القاعدة المستهدفة. وتصاعدت مؤخرا ضربات جماعة "أنصار الله" على العمق السعودي، ليكون هذا سادس صاروخ باليستي يضرب السعودية منذ بداية العام الحالي.