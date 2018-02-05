دولة عربية تتجه للسماح للمرأة بقيادة سيارة الأجرة

نشر موقع "gulfnews" الإلكتروني خبرا، نقلا عن بيان للشرطة في سلطنة عمان، عن سعي الحكومة لإصدار قانون جديد يخول السماح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة في السلطنة.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE الكشف عن نسبة السعوديات الراغبات في قيادة السيارات

نشرت شرطة السلطنة أن عمان ستقر قريبا قانونا يسمح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة والمركبات الثقيلة، بحسب الموقع

فبحسب بيان صادر عن شرطة السلطنة، فإن حكومة عمان تعمل لإصدار قانون جديد يكفل بإعطاء حقوق متساوية بين الرجل والمرأة في مجال العمل والأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات والمركبات التي ستقودها المرأة ستكون مطلية باللونين الأزرق والوردي.

يذكر بأن المملكة العربية السعودية قد أصدرت قانونا يخول النساء السعوديات بـقيادة السيارات اعتبارا من حزيران /يونيو 2018.