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12:12 06 فبراير/ شباط 2018
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    عملية عسكرية لقوات الجيش العراقي في منطقة القيارة في العراق

    انتقال مقاتلين ومقاتلات من العراق لمواجهة العمليات التركية في سوريا

    © AFP 2018/ Yasin Akgul
    العالم العربي
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    قتل حتى الآن عراقيان اثنان، من أبناء المكون الإيزيدي في سوريا وقرب حدودها – وهما من الذين تطوعوا في وقت سابق لتحرير قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمالي العراق، من سيطرة تنظيم "داعش".

    وتوصلت "سبوتنيك" إلى معلومات حول انتقال مقاتلين ومقاتلات إيزيديين عراقيين، من خلال شهود عيان ومواطنين من قضاء سنجار الذي يقطنه غالبية من المكون الإيزيدي قبل أن ينفذ تنظيم "داعش" الإرهابي الإبادة بهم في مطلع أغسطس 2014.

    وكشف الشاب الإيزيدي، دلدار مراد، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 6 شباط/فبراير، عن انتقال أكثر من 100 مقاتل بينهم فتيات من المنتمين لوحدات "مقاومة شنكال "سنجار"، إلى مدينة عفرين "شمال غربي سوريا"، عبر حزب العمال الكردستاني. وأوضح مراد، أن قسماً من المقاتلين والمقاتلات الايزيديين، دخلوا سرا ً إلى سوريا، ووصلوا مدينة حلب، ومنهم من ذهب علنا عبر قطع الطريق من خلال مدينة كوباني، أيضا بوساطة حزب العمال الكردستاني الذي طوع عددا من هؤلاء المقاتلين في صفوفه منذ وقت سابق.

    قوات تركية على الحدود التركية السورية
    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    موقف العراق من توسع العمليات العسكرية التركية نحو أراضيه

    وأفاد مراد، بمقتل مقاتل ايزيدي في عفرين، إثر العمليات العسكرية التركية، قبل وقت قصير، وأيضا قتل ايزيدي عراقي أخر برصاص حزب العمال الكردستاني مساء يوم أمس الإثنين، أثناء محاولته الهرب من مقر الحزب برفقة أبيه الذي قدم أليه بعد الاتفاق معه، إلى منطقة تربكا الواقعة على الحدود العراقية — السورية.

    وأكمل مراد، أثناء محاول الأب الهرب بإبنه من مقر العمال الكردستاني، باتجاه ناحية سنوني، التابعة إداريا لقضاء سنجار، أطلق عناصر حزب العمال النار على السيارة وتسببوا بانقلابها ومقتل أحدهما، أما الأخر أصيب بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.

    وألمح مراد، إلى أن حزب العمال أراد نقل الشاب الايزيدي، إلى عفرين، ولم يسمحوا له بالمغادرة إلى سنجار. وقال مقاتل من مقاومة سنجار، تحفظ الكشف عن اسمه، في حديث لمراسلتنا، "إن مقاتلي المقاومة يحاولون الانتقال منذ أيام من سنجار، إلى عفرين لمواجهة العمليات العسكرية التركية، وحماية المواطنين الايزيديين السوريين في هذه المدينة".

    وكشف آمر الفوج الثامن ضمن قيادة قوات سنجار التابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، لقمان إبراهيم كلي، في تصريح خاص لمراسلتنا، "سبوتنيك" في العراق، عن انسحاب مئات المقاتلات والمقاتليين الايزيديين من حزب العمال الكردستاني.

    وأوضح كلي، سبب انسحاب المقاتلات والمقاتلين الأيزيديين، هو أنهم وضعوا في مقدمة المواجهات التي اندلعت بين العمال الكردستاني، وبيشمركة "روج آفا" في مارس 2017، في معارك طاحنة بقضاء سنجار غربي الموصل.

    وتابع حينها، أن أغلبية المقاتلين الايزيديين، المنخرطين مع العمال الكردستاني، أصبحوا يتصلون بنا بعدة طرق، منها اتصالات شخصية، وعلاقات، وعبر قيادة "شنكال" سنجار، ومع الحزب الديمقراطي، للالتحاق بالبيشمركة وترك العمال بعد أن ضحوا بهم في مواجهاته الأخيرة.

    وذكر كلي، أن عدد الأيزيديين الذين تدربوا وقاتلوا مع حزب العمال، والذين يستلمون رواتب من الحزب هم بحدود 700 مقاتل ومقاتلة، عدا الإداريين، والعدد الكلي  يتراوح ما بين (1000-1200).

    وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" المدعومة منه قد أطلق، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, سوريا
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